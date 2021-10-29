Уголовное дело возбудили после незаконной охоты, в которой заподозрили Рашкина
Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено в Саратовской области, к нелегальным действиям может быть причастен депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Ранее стало известно, что полиция Саратовской области обнаружила в автомобиле Рашкина тушу лося. По данным СМИ, депутат заявил, что нашел мертвое животное в лесу, решив забрать и разделать его. Ущерб от незаконной добычи лося оценивается в 240 тысяч рублей (для самца) и 400 тысяч рублей (для самки).
Как сообщают источники ТАСС, по предварительным данным, Рашкин сел за руль в нетрезвом состоянии. Депутат задержан.
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