Уголовное дело возбудили после незаконной охоты, в которой заподозрили Рашкина

Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено в Саратовской области, к нелегальным действиям может быть причастен депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Депутат ГД Валерий Рашкин попался с убитым зверем в автомобиле

Ранее стало известно, что полиция Саратовской области обнаружила в автомобиле Рашкина тушу лося. По данным СМИ, депутат заявил, что нашел мертвое животное в лесу, решив забрать и разделать его. Ущерб от незаконной добычи лося оценивается в 240 тысяч рублей (для самца) и 400 тысяч рублей (для самки).

Как сообщают источники ТАСС, по предварительным данным, Рашкин сел за руль в нетрезвом состоянии. Депутат задержан.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Уголовное ДелоВалерий РашкинОхотаСаратовская Область
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