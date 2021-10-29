Уголовное дело возбудили после незаконной охоты, в которой заподозрили Рашкина

Ранее стало известно, что полиция Саратовской области обнаружила в автомобиле Рашкина тушу лося. По данным СМИ, депутат заявил, что нашел мертвое животное в лесу, решив забрать и разделать его. Ущерб от незаконной добычи лося оценивается в 240 тысяч рублей (для самца) и 400 тысяч рублей (для самки).

Как сообщают источники ТАСС, по предварительным данным, Рашкин сел за руль в нетрезвом состоянии. Депутат задержан.

