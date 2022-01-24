Новый раунд «истерии»: Чего добиваются США эвакуацией дипломатов из Украины

«Истинные масштабы данного решения пока неясны, надо посмотреть, о чем идет речь, обычно страна об этом пишет в нотной переписке, но это, как правило, носит закрытый характер. В принципе то, как организуют эвакуацию американцы, похоже больше не на эвакуацию, а на пропагандистскую кампанию с созданием дополнительных аргументов для того, чтобы приступить к каким-то мерам военного характера. Это создание условий для продвижения инфраструктуры США и НАТО дальше на восток. Американцы в ответ на наши предложения решили выкатывать встречные требования и несогласия. И то, что происходит сейчас, это звенья одной цепи», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Бакланов подчеркнул, что активные военные действия вполне вероятно начнутся в обозримом будущем, если на территории Украины будут размещены ударные силы НАТО.

«Если Россия эвакуирует своих дипломатов, это будет означать две вещи: признание того, что людям опасно там находиться, разные могут быть причины, главная причина – это режим. А второе – если там будут размещаться ударные силы НАТО, ситуация подойдет к каким-то военным действиям, это вполне вероятная вещь. Военные действия могут быть и из-за того, что нужно защищать наших граждан на территории ДНР и ЛНР. Я бы рекомендовал защитить наших людей путем подавления точек, откуда бьют – тут могут быть силовые моменты уже в обозримом будущем», - добавил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему: «Цена вопроса – жизнь на Земле».

