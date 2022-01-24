Новый раунд «истерии»: Чего добиваются США эвакуацией дипломатов из Украины
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что США продолжают военное освоение Украины, и назвал условие активных военных действий с участием России.
США продолжают искать аргументы для размещения военных сил на Украине, заявил заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Часть сотрудников посольства в Киеве может покинуть страну в добровольном порядке. Американцам рекомендовано уехать из Украины, а также не посещать Россию.
«Такие меры, действительно, принимаются в случае угрожающей ситуации в стране пребывания. Иногда это превентивно делается, иногда уже в срочном порядке. Ситуация на Украине является совершенно ненормальной, нынешний режим пришел к власти в результате военного переворота. Если брать в целом ситуацию – она является опасной. Поэтому выезд семей дипломатических сотрудников – это возможная вещь в конкретной ситуации. Если брать американское решение, здесь природа иная – она не связана с анализом нездоровой ситуации, которая создалась на Украине, она связана с нагнетанием в искусственной степени истерии вокруг Украины для того, чтобы в очередной раз найти новый довод для решения, которое уже принято – другое, очень крупное решение – о военном освоении Украины со стороны США и НАТО. Они будут продвигаться, нужна какая-то ситуация, опираясь на которую, они будут говорить о необходимости размещения там войск», - отметил Бакланов.
При этом, по его словам, подобные меры сложно назвать эвакуацией в дипломатическом порядке, ситуация больше напоминает пропагандистскую информационную кампанию.
«Истинные масштабы данного решения пока неясны, надо посмотреть, о чем идет речь, обычно страна об этом пишет в нотной переписке, но это, как правило, носит закрытый характер. В принципе то, как организуют эвакуацию американцы, похоже больше не на эвакуацию, а на пропагандистскую кампанию с созданием дополнительных аргументов для того, чтобы приступить к каким-то мерам военного характера. Это создание условий для продвижения инфраструктуры США и НАТО дальше на восток. Американцы в ответ на наши предложения решили выкатывать встречные требования и несогласия. И то, что происходит сейчас, это звенья одной цепи», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Бакланов подчеркнул, что активные военные действия вполне вероятно начнутся в обозримом будущем, если на территории Украины будут размещены ударные силы НАТО.
«Если Россия эвакуирует своих дипломатов, это будет означать две вещи: признание того, что людям опасно там находиться, разные могут быть причины, главная причина – это режим. А второе – если там будут размещаться ударные силы НАТО, ситуация подойдет к каким-то военным действиям, это вполне вероятная вещь. Военные действия могут быть и из-за того, что нужно защищать наших граждан на территории ДНР и ЛНР. Я бы рекомендовал защитить наших людей путем подавления точек, откуда бьют – тут могут быть силовые моменты уже в обозримом будущем», - добавил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему: «Цена вопроса – жизнь на Земле».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
- В России выявили 65 109 случаев коронавируса за сутки
- Массовые мероприятия в храмах Москвы рекомендовали перевести в онлайн
- Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года
- НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу
- Офицерам ВСУ в ДНР предложили отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
- Фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
- Захарова: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
- СМИ: Федерация гандбола Польши опротестовала итог матча с Россией на ЧЕ
- Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне
- YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru