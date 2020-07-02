Новый повод: Теперь США решили наказать Россию за «Талибан»
The New York Times продолжает «раскрывать» заговор Москвы и афганских боевиков
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, предложив ввести новые санкции против России.
Ранее газета The New York Times сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам запрещенного в РФ «Талибана» вознаграждение за убийства американских военнослужащих. Таким образом Москва будто бы пыталась сорвать мирные переговоры между США и талибами.
В Москве эти обвинения назвали безосновательными, МИД Россию назвал публикацию «незатейливым вбросом». Не подтвердили достоверность обвинений и в самом Белом доме.
Тем не менее NYT продолжает подливать масла в огонь: в этот раз издание сообщило имя «посредника», который «передавал» боевикам деньги от российских спецслужб. Речь идет о некоем контрабандисте наркотических веществ Рахматулле Азизи.
Обвинения в адрес Москвы действительно звучат несколько странно, так как весной Москва и Вашингтон вели переговоры о снятии международных санкций с «Талибана». Более того, в конце февраля США и талибы подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко тогда в эфире НСН отмечал, что между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.
«Москва и Вашингтон выступают за урегулирование конфликта, а сделать это без «Талибана» невозможно. Это реальная политическая сила, которая, в конце концов, видимо, придёт к власти. Поэтому, кто раньше их признает и завяжет тесные отношения, тот и выиграет в плане возможности большего влияния на Афганистан», - говорил он.
Однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский со скепсисом оценивал перспективу мирного процесса как для самого Афганистана, так и для остального мира.
«В Афганистане какое-то количество американцев хотя бы не пристрелят. А так – соглашение на ситуацию в мире не повлияет никак. Смена династии в королевстве Бутан может повлиять на эпидемию коронавируса или нет? На популяцию пингвинов в Антарктиде это соглашение тоже не повлияет», - сказал он НСН.
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