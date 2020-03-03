«России нужно спешить». Чем обернётся соглашение США с талибами в Афганистане?

Москва и Вашингтон уже ведут консультации в Совете безопасности ООН о снятии международных санкций с запрещенного в России движения «Талибан». Об этом сообщил на встрече с журналистами спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. В субботу, 29 февраля США и талибы подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.