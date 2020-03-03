«России нужно спешить». Чем обернётся соглашение США с талибами в Афганистане?
Политолог Алексей Малашенко прокомментировал НСН возможное снятие Совбезом ООН санкций с радикального движения.
Москва и Вашингтон уже ведут консультации в Совете безопасности ООН о снятии международных санкций с запрещенного в России движения «Талибан». Об этом сообщил на встрече с журналистами спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. В субботу, 29 февраля США и талибы подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.
«Москва и Вашингтон выступают за урегулирование конфликта, а сделать это без «Талибана» невозможно. Это реальная политическая сила, которая, в конце концов, видимо, придёт к власти. Поэтому, кто раньше их признает и завяжет тесные отношения, тот и выиграет в плане возможности большего влияния на Афганистан. Россия очень много сделала для того, чтобы наладить отношения с талибами, они и в Москву приезжали и переговоры были. Однако американцы богаче и активнее, поэтому пока успешнее в этом плане. Это не значит, что всё будет очень хорошо, что скоро в Афганистане наступят благодатные времена.
Политический истеблишмент «Талибан» готов к контактам, и это все улавливают
Талибы тоже разные - там есть те, кто не хочет вообще ни с кем разговаривать и мечтает о местной версии Исламского государства (организации, запрещённой в России). Однако основной политический истеблишмент «Талибан» готов к контактам, и это все улавливают. Это нормально. Долго кричали, что там все кругом террористы, поэтому приходиться общаться не с кем хочешь, а с теми, кто есть. США пока идут на целый шаг вперёд в этом направлении», - отметил собеседник НСН.
Алексей Малашенко также считает, что Россия отстаёт от политического процесса в Афганистане:
«Россия как-то вообще непонятно себя ведёт. Она действует с задержкой – то проявляет какую-то нерешимость, то наоборот не вовремя поспешает. Такое ощущение, что у Москвы нет чётко выраженного курса в отношении всех существующих группировок.
России нужно поспешить
Пока будут обдумывать, принимать решения, уйдёт время, а тот, кто пошустрее – окажется в выигрыше. Думаю, что России нужно поспешить».
Комментируя мирное соглашение между США и «Талибаном», спецпредставитель президента РФ по Афганистану напомнил неоднократные заявления Москвы о том, что Москва не принимает никакую монополию на власть в этой стране. По словам Замира Кабулова, такой же точки зрения придерживаются соседи Афганистана - Пакистан, Иран, а также США и Китай.
Согласно подписанным договорённостям, уже через четыре с половиной месяца численность американского контингента в Афганистане должна быть уменьшена до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников.
При условии выполнения талибами своих обязательств, все оставшиеся силы будут выведены в последующие девять с половиной месяцев.
Талибы в свою очередь дали гарантии не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Переговоры между «Талибаном» и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобщем прекращении огня должны начаться 10 марта. Предварительно для укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников талибов и до 1 тыс. человек, которых они удерживают.
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