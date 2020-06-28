Трамп признал «заказухой» статью NYT о «сговоре» России с талибами

Президент США Дональд Трамп считает «заказухой» публикацию мздания New York Times о подкупе боевиков радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России – прим. НСН) российской разведкой за нападения на американских военных в Афганистане.

«Может, это просто очередная "заказуха" липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (по обвинению Трампа в сговоре с Москвой в период выборов 2016 года – прим. НСН)? Кто их "источник"?» — поинтересовался американский лидер в своем Twitter.

Посольство РФ: Публикации NYT про Афганистан вызвали угрозы российским дипломатам

Трамп также заявил, что как президент не обладает информацией о нападении «русских на наши войска в Афганистане».

«Никто не докладывал мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома -прим. НСН) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много», — цитирует Трампа РИА Новости.

Накануне издание The New York Times опубликовала статью со ссылкой на анонимных представителей американской разведки о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Доказательств предоставлено не было.

После публикации российское посольство в США заявило об угрозах в адрес дипломатов.

Позднее движение «Талибан» выступило с опровержением статьи The New York Times.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:АфганистанРоссияТрампДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры