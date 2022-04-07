Новые санкции США затронут оборонную промышленность России

Замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что приоритетной целью новых американских санкций станет военная промышленность России, сообщает CNN.

«Наши следующие шаги будут состоять из новых мер против уклонения Москвы от санкционного давления, но также и направлены против российской военной машины, в том числе аэрокосмической промышленности, а также других отраслей, которые задействованы в спецоперации на Украине», — подчеркнул Адейемо.

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По его словам, антироссийские санкции будут усилены мерами экспортного контроля.

Замминистра также сообщил, что США и их союзники в настоящее время работают над ограничением доходов России от экспорта энергоносителей.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.

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