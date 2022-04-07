Новые санкции США затронут оборонную промышленность России

По его словам, антироссийские санкции будут усилены мерами экспортного контроля.

Замминистра также сообщил, что США и их союзники в настоящее время работают над ограничением доходов России от экспорта энергоносителей.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах.

