СМИ: Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов
5 апреля 202205:17
Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минфина.
По данным ведомства, такая мера начала действовать 4 апреля. Подробности не сообщаются.
Ранее министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru