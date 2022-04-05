СМИ: Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минфина.

СМИ: Запад не смог парализовать экономику России

По данным ведомства, такая мера начала действовать 4 апреля. Подробности не сообщаются.

Ранее министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:ГосдолгРоссияСШАПлатежи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры