Новые санкции против «Северного потока-2» предложили в Конгрессе США

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Барассо внес в Конгресс США законопроект о введении санкций против российских газопроводов, в том числе «Северного потока-2».

Таким образом сенатор предлагает снизить зависимость европейских стран от российского газа, одновременно увеличивая экспорт природного газа из Соединенных Штатов.

В документе под названием The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) утверждается, что Россия использует энергию как «геополитическое оружие» и «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе», передает RT.