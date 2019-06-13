Новые санкции против «Северного потока-2» предложили в Конгрессе США

Помимо санкций против российских газопроводов законопроект сенатора Барассо предлагает направить постоянного представителя Штатов в НАТО с целью поощрения совместной работы стран-членов альянса «для достижения энергетической безопасности Европы и Евразии», а также принять в Америке «всеобъемлющую трансаталнтическую энергетическую стратегию» и ускорить выдачу разрешений на экспорт природного газа союзникам по Североатлантическому альянсу, Японии и другим странам, экспорт природного газа в которые способствовал бы интересам Вашингтона.

Автор законопроекта утверждает, что благодаря его закону Европа сможет «избежать политического давления и манипулирования» со стороны России, отмечает Газета.ру.

Напомним, в начале июня стало известно о планах американских сенаторов ввести пять видов новых экономических ограничений за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». В числе ограничений для юридических и физических лиц запрет использования федеральных средств, работы с госдолгом, вето на платежи в зоне юрисдикции США и сделки с собственностью, а также экспорт товаров и технологий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что с реализацией этого закона на практике может возникнуть множество проблем.

