Новые члены и «выпавшие» партнеры: БРИКС в Казани остался без Вучича и Лулы да Силвы
Пока глава Бразилии Лула да Силва пропускает саммит БРИКС по состоянию здоровья, а кубинский лидер Мигель Диас-Канель остается в стране решать энергокризис, президента РФ Владимира Путина на полях БРИКС ждет более 20 международных встреч и генсек ООН.
В среду, 22 октября в Казани стартует саммит стран БРИКС, который продлится до 24 октября. Незадолго до его начала несколько мировых лидеров заявили, что не смогут его посетить. Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал, что не сможет приехать на саммит из-за плотного графика и других «разных вещей».
«В среду приезжает Дональд Туск, и к нему присоединяется Кириакос Мицотакис, наш греческий друг, на следующий вечер в Белград прибывает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен…Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю - понимаете Сербию», - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
При этом ранее вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия обязательно будет представлена на саммите БРИКС в Казани.
ЭНЕРГОКРИЗИС И ТРАВМА
20 октября, стало известно, что на саммите не появится бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, который недавно получил травму головы у себя дома. Тогда медики советовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния, так как это может быть опасно.
При этом накануне, 21 октября Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы в соцсетях. На фотографии политик улыбается и выглядит бодро.
«Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — написал глава Бразилии под опубликованной фотографией.
Саммит БРИКС в Казани пройдет и без участия президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами в Казань не смогут приехать, это выяснилось сегодня утром, президент Бразилии Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель…Вопросы энергоснабжения на Кубе…заставляют президента оставаться в Гаване в эти дни», - сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков Ушаков во вторник.
Отсутствие главы Кубы объясняют опросами энергосбережения в стране. Ушаков уточнил, что обе страны – Бразилия и Куба будут представлены в Казани на уровне министров иностранных дел.
Коллапс энергосистемы Кубы произошел в минувшую пятницу. Несмотря на усилия специальных служб, справиться с кризисом пока не удается.
БОЛЕЕ 20 ВСТРЕЧ И 36 СТРАН
Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. Однако с 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения.
Всего в саммите примут участие 36 стран, уточнял помощник президента Ушаков.
«Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть, 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне», - рассказал Ушаков журналистам.
Так, в числе зарубежных лидеров, которые посетят саммит, значится и председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер планирует провести глубокий обмен мнениями с другими лидерами в рамках БРИКС, отмечал ранее МИД КНР.
В частности, Си Цзиньпин планирует затронуть вопросы текущей международной ситуации, практического сотрудничества и развития механизмов организации, а также другие важные темы, представляющие общий интерес, проинформировал ранее МИД КНР. Также на 22 октября у китайского лидера и президента России Владимира Путина запланированы переговоры.
Ранее Ушаков заявил, что всего у Путина на саммите запланировано около 20 двусторонних встреч.
«Мне здесь уже хочется заранее пожалеть нашего президента. Очень много встреч», – отмечал он.
Также Путин намерен встретиться на полях саммита БРИКС в Казани с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Запланированы переговоры и с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидерами Ирана, Турции и Эфиопии Масудом Пезешкианом, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Абий Ахмедом Али.
Среди других тем, которые планируют затронуть участники саммита в Казани – обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга, а также вопросы экономики, безопасности и культурно-гуманитарных контактов, уточняется на сайте Кремля.
Итоги дискуссии будут отражены в Казанской декларации саммита.
Президент международного форума БРИКС Ананд Пурнима, в свою очередь, подчеркнула в беседе с корреспондентом НСН, что саммит БРИКС стал проектом, объединяющим практически весь мир.
«Это было нашей мечтой, чтобы было место, куда смогли бы приехать все представители стран БРИКС. И сегодня у нас есть возможность в рамках саммита БРИКС 2024 делать очень важную работу. Думаю, мы сейчас возвращаемся к нашим ценностям, корням и традициям. Сейчас, в этот российско-украинский кризис, все страны БРИКС поддерживают Россию, и она в скором времени выйдет из-под всех санкций. Я бы сказала наоборот, что сейчас под санкциями находится весь западный мир. Мы видим, как много стран приезжают на саммит БРИКС. Не принимают участие только 27 стран, а весь остальной мир объединился», - заявила она на открытии Дома БРИКС в Казани.
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И РЕФОРМА ООН
Профессор Института Китая и современной Азии Российской Академии наук (ИКСА РАН) Георгий Толорая заявил, что наиболее впечатляющим итогом саммита могут стать принятые решения в рамках создания новой платежной системы объединения.
«Саммит в Казани действительно является развилкой или новым этапом в развитии БРИКС, поскольку он впервые собирается в расширенном составе после первого года участия пяти новых членов. Таким образом, первая задача саммита - подвести итог этапа вхождения новых членов БРИКС, того, как они научились взаимодействовать с основателями БРИКС и что в результате получилось», - отметил Толорая.
В третий день саммита БРИКС Путин намерен встретиться с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Life.ru.
«Двусторонняя встреча (Путина и Гуттериша) планируется. Генсекретарь ООН какие темы может обсуждать с постоянным членом Совета Безопасности? Все», - кратко отметил Песков.
Он также допустил, что Путин и Гуттериш могут затронуть и тему реформирования ООН. Пресс-секретарь президента напомнил, что у Москвы давно выработана позиция по модернизации организации, в частности в Совбезе должны быть представлены и другие страны, помимо постоянных участников. Речь идёт о Бразилии, Индии, государствах Африки, отметил Песков. Однако по его словам, реформирование ООН — это не простая тема, учитывая напряжённые отношения в мировой политике.
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