Новые члены и «выпавшие» партнеры: БРИКС в Казани остался без Вучича и Лулы да Силвы

В среду, 22 октября в Казани стартует саммит стран БРИКС, который продлится до 24 октября. Незадолго до его начала несколько мировых лидеров заявили, что не смогут его посетить. Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал, что не сможет приехать на саммит из-за плотного графика и других «разных вещей».

«В среду приезжает Дональд Туск, и к нему присоединяется Кириакос Мицотакис, наш греческий друг, на следующий вечер в Белград прибывает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен…Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю - понимаете Сербию», - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

При этом ранее вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия обязательно будет представлена на саммите БРИКС в Казани.

ЭНЕРГОКРИЗИС И ТРАВМА

20 октября, стало известно, что на саммите не появится бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, который недавно получил травму головы у себя дома. Тогда медики советовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния, так как это может быть опасно.

При этом накануне, 21 октября Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы в соцсетях. На фотографии политик улыбается и выглядит бодро.

«Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — написал глава Бразилии под опубликованной фотографией.