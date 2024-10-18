Путин: БРИКС распространяется на 33% суши и 45% населения планеты

На данный момент БРИКС распространяется на 33% суши и 45% населения планеты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.

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По его словам, сегодня присоединиться к БРИКС или сотрудничать с организацией хотят 30 стран.

«Мы должны со всеми членами организации посмотреть, как относиться к расширению. Точно никого не будем отталкивать, двери открыты. Как выстроить работу, с коллегами в Казани проговорим», - заявил Путин.

Ранее президент России также подчеркнул, что совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран «Большой семерки» и тенденция будет неизбежно расти, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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