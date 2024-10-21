Путин встретится практически со всеми лидерами, участвующими в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин встретится практически со всеми лидерами, участвующими в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Саммит пройдёт в столице Татарстана 22-24 октября. Отмечается, что заседания пройдут в узком и расширенном составах. Лидеры стран БРИКС обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
Также будут обсуждатся обозначенные председательством РФ три магистральных направления сотрудничества – политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.
«В последний день саммита состоится заседание в формате «аутрич/БРИКС плюс» с участием представителей из почти сорока стран», - говорится в сообщении.
Ранее Путин на встрече с журналистами стран БРИКС указал, что не поедет в Бразилию на саммит G20, так как не хочет срывать мероприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru