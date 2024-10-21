Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию

Лидеры стран по итогам саммита БРИКС примут декларацию, в данный момент она находится в проработке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Он отметил, что после завершения заседания в расширенном составе лидеры БРИКС примут документ, который будет называться «Казанская декларация стран БРИКС». По словам Ушакова, это комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства, а также суммирует итоги дискуссии, которая будет проходить в рамках непосредственно двух заседаний саммита.

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Помощник президента подчеркнул, что над документом работают су-шерпы и шерпы, которые все эти дни находятся в Казани.

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Вечером 22 октября состоится неформальный обед участников в казанской ратуше. Работа саммита БРИКС стартует утром 23 октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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