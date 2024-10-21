Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию
Лидеры стран по итогам саммита БРИКС примут декларацию, в данный момент она находится в проработке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.
Он отметил, что после завершения заседания в расширенном составе лидеры БРИКС примут документ, который будет называться «Казанская декларация стран БРИКС». По словам Ушакова, это комплексный документ, который суммирует все наработки российского председательства, а также суммирует итоги дискуссии, которая будет проходить в рамках непосредственно двух заседаний саммита.
Помощник президента подчеркнул, что над документом работают су-шерпы и шерпы, которые все эти дни находятся в Казани.
В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Вечером 22 октября состоится неформальный обед участников в казанской ратуше. Работа саммита БРИКС стартует утром 23 октября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: «Детский» бюджет может превысить 10 трлн рублей за три года
- Путин встретится в Казани с Си Цзиньпином, Аббасом и Гутерришем
- Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию
- Николас Кейдж призвал актеров бороться с искусственным интеллектом
- Ушков назвал число участников саммита БРИКС
- Оззи Осборн раскрыл причину отказа от гастролей
- Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя
- Зеленский обсудил с главой Пентагона использование дальнобойного оружия
- Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах
- В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru