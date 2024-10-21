Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию

Помощник президента подчеркнул, что над документом работают су-шерпы и шерпы, которые все эти дни находятся в Казани.

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Вечером 22 октября состоится неформальный обед участников в казанской ратуше. Работа саммита БРИКС стартует утром 23 октября, передает «Радиоточка НСН».

