Китай, создав стратегическую межконтинентальную ракету DF-5C, продемонстрировал свою способность успешно развивать ядерную программу, заявил НСН руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Китай на военном параде в Пекине впервые показал ракету, способную поразить любую точку земного шара, передает Global Times. Издание отмечает, что была представлена стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C, предполагаемая дальность полета которой составляет более 20 тысяч км. Эксперты указывают на высокую точность наведения, высокую скорость полета, а также на возможность нести как обычные, так и ядерные заряды.