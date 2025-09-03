Аналитик: Китай догнал Россию и США в стратегических ядерных вооружениях
С помощью межконтинентальной ядерной ракеты DF-5C Китай прокачал свои возможности, что не стало секретом для США и России, заявил НСН профессор МГИМО Дмитрий Данилов.
Китай, создав стратегическую межконтинентальную ракету DF-5C, продемонстрировал свою способность успешно развивать ядерную программу, заявил НСН руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Китай на военном параде в Пекине впервые показал ракету, способную поразить любую точку земного шара, передает Global Times. Издание отмечает, что была представлена стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C, предполагаемая дальность полета которой составляет более 20 тысяч км. Эксперты указывают на высокую точность наведения, высокую скорость полета, а также на возможность нести как обычные, так и ядерные заряды.
По словам Данилова, Китай нарастил возможности в сфере, в которой отставал от США и России.
«Раньше ядерные программы Китая включали в себя, в основном, только тактические или оперативно-тактическое оружие, а в плане стратегических вооружений он отставал от ракетно-ядерных программ России и США. Теперь же Китай продемонстрировал, что способен успешно развивать ядерную программу, сделав шаг к укреплению своего ядерного потенциала», - отметил эксперт.
По его словам, демонстрация ракеты DF-5C не стала сюрпризом для других ядерных держав.
«Такие проекты в секрете держать довольно сложно. О том, что в Китае создали межконтинентальную ракету, известно было наверняка. В России ракеты подобной дальности существуют, но уже другой траектории полета», - пояснил Данилов.
Ранее США в очередной раз запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
