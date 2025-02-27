СМИ: В армию США поступит гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу 2025 финансового года. Об этом пишет Defense News, ссылаясь на неназванного чиновника в Пентагоне.
По данным издания, на вооружение американской 17-й артиллерийской бригады поступят гиперзвуковые ракеты наземного базирования. Военные размещаются на объединенной базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон).
Пентагон в декабре прошлого года заявил о тестовом пуске неядерной гиперзвуковой ракеты. Ее запустили с базы Космических сил США на мысе Канаверал.
Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США усилят оборону от гиперзвуковых, межконтинентальных баллистических ракет и беспилотников, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru