Минобороны сообщило о проверках РВСН с участием комплексов «Ярс»

Министерство обороны объявило о начале плановых контрольных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) по итогам зимнего периода обучения 2025 года. Как сообщили в ведомстве, мероприятия проходят в соединениях и частях РВСН, включая Тагильское и Барнаульское ракетные соединения.

Согласно сообщению, в рамках проверок запланированы командно-штабные учения, в ходе которых полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» будут выдвинуты на полевые позиции.