Минобороны сообщило о проверках РВСН с участием комплексов «Ярс»

Министерство обороны объявило о начале плановых контрольных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) по итогам зимнего периода обучения 2025 года. Как сообщили в ведомстве, мероприятия проходят в соединениях и частях РВСН, включая Тагильское и Барнаульское ракетные соединения.

Согласно сообщению, в рамках проверок запланированы командно-штабные учения, в ходе которых полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» будут выдвинуты на полевые позиции.

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Личный состав отработает задачи по инженерному обеспечению, а также радиационной, химической и биологической защите в условиях маневренных действий. Помимо этого, военные проверят уровень подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства, подчеркнули в Минобороны.

«Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс, оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Он является модернизированной версией ракеты комплекса «Тополь-М» и был разработан специалистами Московского института теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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