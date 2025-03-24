Минобороны сообщило о проверках РВСН с участием комплексов «Ярс»
Министерство обороны объявило о начале плановых контрольных проверок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) по итогам зимнего периода обучения 2025 года. Как сообщили в ведомстве, мероприятия проходят в соединениях и частях РВСН, включая Тагильское и Барнаульское ракетные соединения.
Согласно сообщению, в рамках проверок запланированы командно-штабные учения, в ходе которых полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» будут выдвинуты на полевые позиции.
Личный состав отработает задачи по инженерному обеспечению, а также радиационной, химической и биологической защите в условиях маневренных действий. Помимо этого, военные проверят уровень подготовки военнослужащих к несению боевого дежурства, подчеркнули в Минобороны.
«Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс, оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Он является модернизированной версией ракеты комплекса «Тополь-М» и был разработан специалистами Московского института теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru