Новости за ночь: Захарова отметила смену тона украинских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обсуждая итоги парижского саммита «нормандской четверки», отметила, что украинские дипломаты сменили тон и подход к переговорам, пишет в четверг, 12 декабря, Ura.ru.
«Начали оперировать некими все-таки правовыми терминами, идти так или иначе в русле сочетания интересов различных сегментов общества», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
По словам представителя МИД РФ, изменения в поведении и подходе украинских дипломатов настолько очевидные, что «только слепой не заметит».
Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. В нем приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии.
Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что самым важным результатом нормандского формата 9 декабря стала договоренность о следующей встрече.
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