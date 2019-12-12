Новости за ночь: Захарова отметила смену тона украинских дипломатов

По словам представителя МИД РФ, изменения в поведении и подходе украинских дипломатов настолько очевидные, что «только слепой не заметит».

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. В нем приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии.

Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что самым важным результатом нормандского формата 9 декабря стала договоренность о следующей встрече.