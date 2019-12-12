Новости за ночь: Путин оценил недоисполнение бюджета России
Президент России Владимир Путин отреагировал на неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года, которое составило до триллиона рублей. Соответствующие сведения ему предоставил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает RT.
«Что-то многовато», - сказал Путин.
В свою очередь Алексей Кудрин подчеркнул, что такие объемы неисполнения свидетельствуют о том, что ряд процедур нуждается в дебюрократизации, пишет Ura.ru.
Накануне вице-премьер РФ Константин Чуйченко признал, что кабмин недоволен низким уровнем освоения средства на нацпроекты – 71% от годового плана. Тем не менее, Чуйченко увидел в этом и положительный момент: быстрое освоение средств могло привести к их разворовыванию.
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