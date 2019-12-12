Новости за ночь: Путин оценил недоисполнение бюджета России

«Что-то многовато», - сказал Путин.

В свою очередь Алексей Кудрин подчеркнул, что такие объемы неисполнения свидетельствуют о том, что ряд процедур нуждается в дебюрократизации, пишет Ura.ru.

Накануне вице-премьер РФ Константин Чуйченко признал, что кабмин недоволен низким уровнем освоения средства на нацпроекты – 71% от годового плана. Тем не менее, Чуйченко увидел в этом и положительный момент: быстрое освоение средств могло привести к их разворовыванию.