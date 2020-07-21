Новости за ночь: В сенат США внесли резолюцию против России в G7

Представители Демократической партии США внесли в сенат проект резолюции против участия России в заседаниях «большой семёрки» (G7). Как отмечается в тексте, за нормализацию отношений с РФ выступает президент Дональд Трамп – вместо того, чтобы бороться с «российскими угрозами», передаёт RT.

Авторы резолюции считают, что таким образом они дадут понять, что сенат против возвращения России в G7 до тех пор, пока Кремль не прекратит «пагубные действия» против Украины, США и их союзников.

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Трамп ранее высказал мнение, что Россию исключили из формата «большой восьмёрки» из-за того, что Москва переиграла его предшественника Барака Обаму во внешней политике. Американский лидер считает, что пригласить на «встречу семи» президент РФ Владимира Путина – это вопрос здравого смысла.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Сенат СШАДональд ТрампСША
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