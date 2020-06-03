Трамп объяснил необходимость участия Путина в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие России в саммите G7 облегчило бы решение многих проблем. Об этом американский лидер сообщил в интервью ведущему телекомпании Fox Брайену Килмиду.

По мнению Трампа, президента РФ Владимира Путина следует пригласить на «встречу семи», по его словам, «это вопрос здравого смысла», передает РИА ФАН. Американский президент пояснил, что половина встреч саммита посвящена России, и вопросы было бы гораздо легче решить, будь там Путин. Трамп, в частности упомянул нефтяной вопрос.