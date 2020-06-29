Трамп рассказал, почему Россия была исключена из G8 при Обаме

Президент США Дональд Трамп заявил, то в свое время Россия была исключена из G8 по настоянию Вашингтона из-за того, что Москва практически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. Такое мнение американский лидер высказал в своем Twitter. Так он ответил на призыв своего основного конкурента в предвыборной гонке Джозефа Байдена не приглашать Россию присоединиться к «группе семи».

«Россия полностью переиграла его (Байдена - НСН) и Обаму, когда они были у власти, так сильно переиграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8», — цитируют «Известия» Трампа.