Трамп рассказал, почему Россия была исключена из G8 при Обаме
Президент США Дональд Трамп заявил, то в свое время Россия была исключена из G8 по настоянию Вашингтона из-за того, что Москва практически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму. Такое мнение американский лидер высказал в своем Twitter. Так он ответил на призыв своего основного конкурента в предвыборной гонке Джозефа Байдена не приглашать Россию присоединиться к «группе семи».
«Россия полностью переиграла его (Байдена - НСН) и Обаму, когда они были у власти, так сильно переиграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8», — цитируют «Известия» Трампа.
Ранее в этот же день Байден в ходе телеконференции осудил предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7, сообщает РЕН ТВ.
Российский сенатор Алексей Пушков 4 июня прокомментировал заявления властей Канады и Франции о возможном возвращении России в «семерку». По его словам, Москва в эту группу не рвется, а все дебаты вокруг этой темы лишь отражают лишь кризис G7 и нехватку России за столом переговоров.
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