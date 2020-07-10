«Нецелесообразно»: Лавров – о проведении расширенной «семерки» без Китая

Проведение встречи расширенной «большой семерки» без участия Китая было бы нецелесообразно. С таим заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что без КНР серьезные вопросы мировой экономики и финансов вряд ли будут решаться эффективно, пишет Интерфакс.

Кроме того, министр подчеркнул, что перечень стран, которые Дональд Трамп упомянул в качестве потенциально приглашенных на предстоящий в США саммит G7, «отражает понимание того, что "семерка" одна уже ничего решать не может».

К слову, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал идею провести расширенный саммита G7 без участия Китая «ущербной».

«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — заявил Рябков.

Также замминистра отметил, что РФ не ведет переговоры о «приемлемой для России роли» в расширенном формате саммита G7.