Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что в 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка. Об этом политик сообщила в своем Telegram.
Она отметила, что власти Белоруссии не стали выполнять условия «народного ультиматума», выдвинутые ранее. «Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа», – написала Тихановская.
Оппозиционный лидер также напомнила, что во время недавних протестов силовики применяли свето-шумовые гранаты. По мнению Тихановской, мирный протест белорусских граждан – это «постоянная созидательная сила». Она призвала сторонников к солидарности.
Ранее Светлана Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум с требованием покинуть пост главы государства, иначе предприятия страны начнут забастовку. Она также потребовала от сотрудников силовых ведомств перейти на сторону оппозиции.
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