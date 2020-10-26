Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии

Она отметила, что власти Белоруссии не стали выполнять условия «народного ультиматума», выдвинутые ранее. «Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа», – написала Тихановская.

Оппозиционный лидер также напомнила, что во время недавних протестов силовики применяли свето-шумовые гранаты. По мнению Тихановской, мирный протест белорусских граждан – это «постоянная созидательная сила». Она призвала сторонников к солидарности.

Ранее Светлана Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум с требованием покинуть пост главы государства, иначе предприятия страны начнут забастовку. Она также потребовала от сотрудников силовых ведомств перейти на сторону оппозиции.

