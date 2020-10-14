«Народный ультиматум» Лукашенко: Белорусская «революция» выходит на новый этап
Белорусские эксперты в интервью НСН оценили шансы лидера оппозиции Тихановской не дать действующему главе государства расколоть оппозицию.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с рабочими начало забастовки на госпредприятиях в случае отказа Александра Лукашенко выполнить ее требования.
От имени белорусов она поставила «народный ультиматум» для Лукашенко: уйти в отставку до 25 октября. В противном случае оппозиция, по её словам, устроит в стране «национальную забастовку». К слову, накануне в сети была опубликована расшифровка разговора Светланы с супругом Сергеем Тихановским, находящимся в СИЗО. Тот попросил «быть жестче».
Помимо отставки Тихановская потребовала освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
Тихановская в ходе онлайн-звонка поговорила с лидерами стачкомов Белоруссии о наиболее эффективных способах проведения забастовки на их предприятиях. В беседе участвовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова.
Если Лукашенко подчинится требованиям Тихановской, а в ее лице и всему белорусском народу, то это пойдет на благо страны. На это в эфире НСН указал первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.
«Тихановская более правомочна, чем Лукашенко. Трудно говорить, что может получиться. Умная женщина, приятно слушать, молодая, красивая. Может, ей нужны хорошие консультанты-экономисты. Но думаю, она будет замечательным лидером. Лукашенко должен уйти в отставку, чем быстрее, тем лучше. Он фальшивым образом избран, и уже не первый раз. Все будут ликовать на улицах. Прекратятся все протестные выходы, милиция и ОМОН смогут жить спокойно», - сказал Шушкевич.
Лукашенко при этом пытается расколоть протестное движение, уверен руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский. Именно с этой целью глава государства несколько дней назад посетил следственный изолятор КГБ и встретился там с рядом политзаключенных.
«Тихановская обостряет игру, и это логичный ход. Лукашенко, приехав в СИЗО, таким образом пытается привлечь к сотрудничеству более умеренную часть протестного движения и сменить повестку дня. Чтобы вместо требований его ухода, новых выборов общество переключилось на обсуждение той якобы конституционной реформы, которую он предлагает. А протестное движение, это хождение по улицам, длится уже два месяца, и некоторым кажется, что оно начинает иссякать. По крайней мере, не достигает своих целей. Поэтому Тихановская обострила игру и выдвинула эти ультимативные требования. Это шаг логичный, потому что должен быть новый этап белорусской революции», – пояснил Класковский.
Сегодня ночью стало известно, что Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, которую вручает американский неправительственный Международный республиканский институт. Вместе с ней премию в этом году получили также госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения из Гонконга и член парламента Уганды.
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