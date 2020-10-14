«Народный ультиматум» Лукашенко: Белорусская «революция» выходит на новый этап

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсудила с рабочими начало забастовки на госпредприятиях в случае отказа Александра Лукашенко выполнить ее требования.

От имени белорусов она поставила «народный ультиматум» для Лукашенко: уйти в отставку до 25 октября. В противном случае оппозиция, по её словам, устроит в стране «национальную забастовку». К слову, накануне в сети была опубликована расшифровка разговора Светланы с супругом Сергеем Тихановским, находящимся в СИЗО. Тот попросил «быть жестче».

Помимо отставки Тихановская потребовала освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

Тихановская в ходе онлайн-звонка поговорила с лидерами стачкомов Белоруссии о наиболее эффективных способах проведения забастовки на их предприятиях. В беседе участвовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова.

Если Лукашенко подчинится требованиям Тихановской, а в ее лице и всему белорусском народу, то это пойдет на благо страны. На это в эфире НСН указал первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Тихановская более правомочна, чем Лукашенко. Трудно говорить, что может получиться. Умная женщина, приятно слушать, молодая, красивая. Может, ей нужны хорошие консультанты-экономисты. Но думаю, она будет замечательным лидером. Лукашенко должен уйти в отставку, чем быстрее, тем лучше. Он фальшивым образом избран, и уже не первый раз. Все будут ликовать на улицах. Прекратятся все протестные выходы, милиция и ОМОН смогут жить спокойно», - сказал Шушкевич.