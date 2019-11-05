Страна мягкого апартеида. Несмотря на автоматическое гражданство детям неграждан Латвии
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН в эфире НСН заявил, в европейской цивилизованной стране в 21-м веке сохраняется режим мягкого апартеида.
Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство этой балтийской республики автоматически, если родители не выбрали иную страну.
По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей. Или же, если его родители не договорились о предоставлении ребенку другого гражданства.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил НСН, что, несмотря на принятый закон, в Латвии по-прежнему живет в режиме мягкого апартеида.
«Эту проблему нужно было решать еще 30 лет назад, и этот вариант был бы, конечно, позитивно воспринят населением. Но за эти годы был устроен особый режим для неграждан и хорошо, что наметилось решение. Но проблема точно не нашла демократического выхода из ситуации. Дискриминация сохраняется», - отметил эксперт.
«Это решение запоздалое, и мало что может изменить, потому что в Латвии остается порядка 170 тысяч неграждан, которых закон не касается».
В аннотации к документу указано, что он затронет только небольшое число детей. Согласно официальной статистике, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году — 51 ребенок, в 2018 году — 33 ребенка. Принятие закона, по задумке властей, будет способствовать сплочению общества и дальнейшему развитию латвийского общества на основе общих ценностей.
«Прекращение предоставления статуса неграждан детям — это символический шаг, который позволит положить конец осознанному противопоставлению различных групп латвийского общества», - резюмируется в аннотации. Но сможет ли единственный документ восстановить в правах тех, кто, по сути, живет в Латвии на птичьих правах. Ответ, увы, и так понятен.
«Неграждане Латвии по-прежнему ограничены в правах. Когда демократические силы боролись за власть, они пообещали решение проблемы, но люди в итоге были обмануты. И сейчас двухмодельная страна получилась, две общины в Латвии живут параллельной жизнью, люди как-то уже приспособились к этой ситуации. А нынешний закон касается только последующего поколения», - уточнил в беседе с НСН Константин Воронов.
Отреагировали на латвийский закон и в российском МИДе. Так официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала компенсацией отступления от соблюдения прав человека законодательные подвижки в вопросе решения проблемы неграждан в Латвии.
«Мы оценивали институт неграждан как пример вопиющей дискриминации, недостойной и 21-го века, и 20-го. Поэтому подвижки, которые имеются на этом направлении - на законодательном уровне, на других уровнях, – являются компенсацией отхода от норм соблюдения прав человека, который происходил на протяжении десятилетий», - заявила Захарова.
«Националистическая группировка стремится сохранить за собой те преимущества, которые она обеспечивала себе этим особым правовым режимом. Она явно боится демократического решения вопроса почему-то. Пример Литвы принял «нулевой вариант», но там мало русскоязычных - 10-14% от общего числа населения. В Латвии русских намного больше. Но вообще для Европы позор в 21-м веке иметь мягкую систему апартеида», - высказал свое мнение завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО Константин Воронов.
Добавим, «неграждане» — особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданства никакой другой страны. По состоянию на 1 июля 2019 года, насчитывалось почти 220, 5 тысяч неграждан. В середине 1990-х гг. их было около 730—740 тысяч человек.
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