Страна мягкого апартеида. Несмотря на автоматическое гражданство детям неграждан Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство этой балтийской республики автоматически, если родители не выбрали иную страну.

По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей. Или же, если его родители не договорились о предоставлении ребенку другого гражданства.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил НСН, что, несмотря на принятый закон, в Латвии по-прежнему живет в режиме мягкого апартеида.

«Эту проблему нужно было решать еще 30 лет назад, и этот вариант был бы, конечно, позитивно воспринят населением. Но за эти годы был устроен особый режим для неграждан и хорошо, что наметилось решение. Но проблема точно не нашла демократического выхода из ситуации. Дискриминация сохраняется», - отметил эксперт.