Пушков ответил Климкину о катастрофе для Киева в День Победы

«Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?», — написал Пушков.

Пушков также сыронизировал, что «катастрофой» для Украины будет «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».

В настоящее время на Украине отмечается День памяти и примирения, который приходится на 8 мая. Праздник учрежден в 2015 году, напоминает RT.

Ранее председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН объяснил, почему участие в праздновании Победы в Москве для Зеленского – плохое решение.

«Если Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) решит ехать, это будет не лучшее его решение на посту президента. Ехать в страну, которая воюет с твоей страной, аннексировала часть территории (имеется ввиду полуостров Крым, вошедший в состав России по итогам референдума 2014 года – прим. НСН), - не логично и аморально. Не думаю, что он поедет», - заявил политолог.

