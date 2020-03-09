Пушков ответил Климкину о катастрофе для Киева в День Победы
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для власти Украины, если европейские лидеры примут участие в параде в День Победы в Москве. Пушков прокомментировал мнение Климкина в своем Twitter.
Так, Климкин считает, что лидерам западных стран, прежде чем ехать в Москву на Парад Победы следовало обязательно побывать в Киеве. По мнению Климкина, если главы иностранных держав просто посетят Москву, это станет «катастрофой», а если до этого они приедут в Киев, положение дел будет не таким страшным, отмечает Газета.ru.
«Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?», — написал Пушков.
Пушков также сыронизировал, что «катастрофой» для Украины будет «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».
В настоящее время на Украине отмечается День памяти и примирения, который приходится на 8 мая. Праздник учрежден в 2015 году, напоминает RT.
Ранее председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН объяснил, почему участие в праздновании Победы в Москве для Зеленского – плохое решение.
«Если Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) решит ехать, это будет не лучшее его решение на посту президента. Ехать в страну, которая воюет с твоей страной, аннексировала часть территории (имеется ввиду полуостров Крым, вошедший в состав России по итогам референдума 2014 года – прим. НСН), - не логично и аморально. Не думаю, что он поедет», - заявил политолог.
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