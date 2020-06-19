Новости за ночь: Эксперты Совета Европы оценили поправки в Конституцию РФ

Комиссия напомнила, что Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала Конвенцию о правах человека, а значит, обязалась исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«У стран нет выбора, выполнять или не выполнять вердикты ЕСПЧ», - говорится в заключении экспертов, опубликованном на сайте Совета Европы.

Венецианская комиссия рекомендовала либо исключить эту поправку, либо изменить её формулировку.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня, основной датой назначено 1 июля. В предложенных изменения есть пункт о закреплении приоритета российской Конституции перед международным правом.

