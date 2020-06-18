Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента России о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Как пишет РБК, это следует из карточки производства на сайте суда.
Источник подчеркивает, что иск был зарегистрирован и передан судье 16 июня. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию. Как подчеркивает «Интерфакс», ранее аналогичное заявление было подано другим гражданином — Виктором Мещериновым. 10 июня ВС также отклонил его иск.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основным днем для голосования станет 1 июля. Однако жители страны смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Добавим, изначально проведение голосования было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции оно было перенесено на более поздний срок.
К слову, Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Как пишет RT, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что вариант электронного голосования президент России пока не рассматривает.
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