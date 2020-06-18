Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента России о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Как пишет РБК, это следует из карточки производства на сайте суда.

Источник подчеркивает, что иск был зарегистрирован и передан судье 16 июня. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию. Как подчеркивает «Интерфакс», ранее аналогичное заявление было подано другим гражданином — Виктором Мещериновым. 10 июня ВС также отклонил его иск.