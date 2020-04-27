Чехия готова обсудить перемещение памятника Коневу в Россию





Чехия готова провести переговоры с Россией о перевозке памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированного с пьедестала муниципальными властями района Прага-6. Об этом заявил изданию Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

Он утверждал, что Чехия не нарушила ни одного из действующих соглашений с Российской Федерацией. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников. Как пояснил Петржичек, документ допускает возможность их перемещения при условии достойного обращения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию. Вопрос необходимо решать по линии МИД Чехии, передает ТАСС.

Памятник советскому маршалу после демонтажа планировалось передать в музей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа монумента по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

