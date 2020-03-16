Новости за ночь: Большинство россиян выбрали бы президентом в 2024 году Путина

Если действующий президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах в 2024 году, за него на данный момент готовы проголосовать 57% россиян. Таковы данные опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга», сообщает РБК.

Не намерены голосовать за Путина треть опрошенных (33%). Еще 10% не смогли определиться с ответом, передает Ura.ru.

Данные были получены в ходе телефонного опроса, проведенного 12 марта. Ответили на вопросы социологов две тысячи человек.