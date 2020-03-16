Новости за ночь: Большинство россиян выбрали бы президентом в 2024 году Путина
Если действующий президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах в 2024 году, за него на данный момент готовы проголосовать 57% россиян. Таковы данные опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга», сообщает РБК.
Не намерены голосовать за Путина треть опрошенных (33%). Еще 10% не смогли определиться с ответом, передает Ura.ru.
Данные были получены в ходе телефонного опроса, проведенного 12 марта. Ответили на вопросы социологов две тысячи человек.
Кроме того, авторы исследования выяснили, что 44% респондентов «хорошо знают» об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая дает возможность Владимиру Путину избираться на должность главы государства снова, сообщает телеканал «360». Еще 25% заявили, что «слышат об этом впервые».
Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН поддержал предложение Валентины Терешковой. По его мнению, ограничивать президентские сроки неверно, так как Россия может столкнуться с тем, с чем столкнулась сегодня американская политическая система, где фактически президент страны просто ограничен во власти.
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