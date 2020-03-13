Обнуление, пандемия и ценовая война
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Предложение обнулить президентские сроки для действующего главы государства внесено в перечень поправок в Конституцию, которые будут вынесены на всероссийский референдум 22 апреля. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова заявила, что «людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года». И предложила наделить действующего президента правом избираться на пост главы государства после вступления в силу обновленной Конституции. Владимир Путин, прибывший в тот же день в Госдуму, согласился с инициативой, и она тут же была включена в список поправок, законопроект о которых уже принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и нашел поддержку нужного числа региональных заксобраний. История получила название «обнуление».
Ценовая война между Эр-Риядом и Москвой началась на нефтяном рынке после развала соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на фоне падения котировок из-за коронавируса.
С распадом сделки обвал цен на нефть продолжился – баррель марки Brent к концу рабочей недели стоит ниже 34 долларов, а Саудовская Аравия предложила Европе (традиционному российскому рынку сбыта) втрое увеличить поставки по цене 25 долларов за баррель. Российский фондовый рынок в таких условиях пережил худшую с 2008 года неделю: падение индекса Мосбиржи за эти дни составило 14,82%, индекс РТС понизился на 21,17%. Рубль рухнул к отметке 75 за доллар, хотя к концу недели чуть укрепился: по данным на 20:00 пятницы курс национальной валюты составлял 73,25 за доллар и 81.09 – за евро.
Пандемию коронавируса COVID-2019 констатировала на этой неделе Всемирная организация здравоохранения.
Инфекция затронула свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств. В самой России по данным на момент подготовки материала было зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-2019, в том числе в Москве – 24 случая.
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