Обнуление, пандемия и ценовая война

Предложение обнулить президентские сроки для действующего главы государства внесено в перечень поправок в Конституцию, которые будут вынесены на всероссийский референдум 22 апреля. Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова заявила, что «людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года». И предложила наделить действующего президента правом избираться на пост главы государства после вступления в силу обновленной Конституции. Владимир Путин, прибывший в тот же день в Госдуму, согласился с инициативой, и она тут же была включена в список поправок, законопроект о которых уже принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и нашел поддержку нужного числа региональных заксобраний. История получила название «обнуление».

Ценовая война между Эр-Риядом и Москвой началась на нефтяном рынке после развала соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на фоне падения котировок из-за коронавируса.