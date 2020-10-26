Новости за ночь: Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал Россию главным врагом США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS. По его словам, Москва является для США «главной угрозой для безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.
Ранее, напоминает RT, в ходе предвыборных дебатов представитель Демократической партии назвал своего оппонента – республиканца действующего американского главу Дональда Трампа щенком президента России Владимира Путина.
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.
Ранее США объявили о намерении ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал это глупостью.
«Трампу сейчас не до этого. У них там предвыборная борьба вступила в решающую стадию, им осталось две недели до выборов, их сейчас больше интересуют свои внутренние проблемы. С другой стороны, ну пусть вводят свои санкции. Уже американцы исчерпали себя по санкциям, они сами в этом признаются. Глупость этих санкций видна уже даже европейцам. Розовощекий человек бегает по улицам Берлина, дает интервью, обвиняет всех во всем, иногда говорит такие глупости, что его отравили боевым веществом, а он через два часа еще был жив», - заявил он.
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