Новости за ночь: Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Ранее США объявили о намерении ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал это глупостью.

«Трампу сейчас не до этого. У них там предвыборная борьба вступила в решающую стадию, им осталось две недели до выборов, их сейчас больше интересуют свои внутренние проблемы. С другой стороны, ну пусть вводят свои санкции. Уже американцы исчерпали себя по санкциям, они сами в этом признаются. Глупость этих санкций видна уже даже европейцам. Розовощекий человек бегает по улицам Берлина, дает интервью, обвиняет всех во всем, иногда говорит такие глупости, что его отравили боевым веществом, а он через два часа еще был жив», - заявил он.

