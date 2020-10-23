В Совфеде назвали глупостью санкции США из-за «розовощёкого» Навального
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН указал на несостоятельность обвинений в причастности российских властей к отравлению оппозиционера.
Шесть американских сенаторов направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Сенаторы перечислили другие резонансные отравления — экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Владимира Кара-Мурзы — младшего, а также бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Сам Навальный ранее обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедшее с ним.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что накануне выборов президенту США не до санкций и не ситуации с российским оппозиционером.
«Трампу сейчас не до этого. У них там предвыборная борьба вступила в решающую стадию, им осталось две недели до выборов, их сейчас больше интересуют свои внутренние проблемы. С другой стороны, ну пусть вводят свои санкции. Уже американцы исчерпали себя по санкциям, они сами в этом признаются. Глупость этих санкций видна уже даже европейцам. Розовощекий человек бегает по улицам Берлина, дает интервью, обвиняет всех во всем, иногда говорит такие глупости, что его отравили боевым веществом, а он через два часа еще был жив», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал, что попытки объявить санкции в связи с ситуацией с Навальным обусловлены внутриполитической борьбой в США и желанием надавить на Россию.
«С самого начала было понятно, что это спектакль. Может быть, сенаторы попытаются надавить на американского президента, но я не уверен, что этот вариант пройдет. Очевидная глупость в связи с этими санкциями, ничем не подкреплена. Они в свое время купились на дело по Скрипалям, когда поддержали британцев, и это закончилось пшиком. Что произошло с Навальным – это непонятно никому, и наш президент вчера на Валдайском клубе четко сказал, что России даже не показали материалы, в чем они обвиняют. Так называемая «карта Навального», думаю, пользу никому не принесет, кроме ухудшений наших дальнейших отношений. Любой президент, который придет к власти, может использовать эту карту для оказания давления на Россию. Или это может сделать проигравший», - добавил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН высказал уверенность, что за персональными санкциями из-за отравления Навального последуют другие. Он однако добавил, что России нельзя слабеть, иначе Запад продолжит говорить с позиции силы.
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