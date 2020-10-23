В Совфеде назвали глупостью санкции США из-за «розовощёкого» Навального

Шесть американских сенаторов направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Сенаторы перечислили другие резонансные отравления — экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Владимира Кара-Мурзы — младшего, а также бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сам Навальный ранее обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедшее с ним.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что накануне выборов президенту США не до санкций и не ситуации с российским оппозиционером.

«Трампу сейчас не до этого. У них там предвыборная борьба вступила в решающую стадию, им осталось две недели до выборов, их сейчас больше интересуют свои внутренние проблемы. С другой стороны, ну пусть вводят свои санкции. Уже американцы исчерпали себя по санкциям, они сами в этом признаются. Глупость этих санкций видна уже даже европейцам. Розовощекий человек бегает по улицам Берлина, дает интервью, обвиняет всех во всем, иногда говорит такие глупости, что его отравили боевым веществом, а он через два часа еще был жив», - заявил он.