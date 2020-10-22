Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешательства в выборы
Россия и Иран отдельно друг от друга получили информацию о регистрации американских избирателей, заявил глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф во время пресс-конференции.
В своем заявлении Рэтклифф призвал американцев защищаться от тех, кто хочет нанести стране вред. «Не позволяйте этим попыткам иметь намеченный эффект», – заключил глава разведки в своем обращении.
Он отметил, что украденные данные могут использоваться для того, чтобы создать сомнения у зарегистрировавшихся избирателей и подорвать доверие к выборам.
Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.
Накануне кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал ответить России за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны.
Ранее в США заявляли, что Россия пытается вмешаться в выборы президента через сервера Ганы и Нигерии.
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