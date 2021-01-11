В Госдуме дали совет «настрадавшемуся» новому президенту Киргизии

«Избиратели увидели в нем настрадавшегося человека, который лучше, чем другие, понимает нужды простого человека и способен из своего собственного опыта извлечь полезные для всех выводы», - сказал он.

Затулин напомнил, что парламентская форма правления в Киргизии, весьма редкая для Центральной Азии, обусловлена сложным разделением между Севером и Югом страны, противоречия между которыми и была призвана сгладить эта форма правления. В этой связи депутат выразил опасения в способности президентской формы правления регулировать эти противоречия. Также он предостерег от обострений с Россией.

«Жапаров сейчас хочет быть хорошим для всех и понимает зависимость Киргизии от России во внешней политике. Россия – это единственная страна, которая списала Киргизии долги. Китай, например, ничего списывать не собирается. Россия – это страна, в которой работает каждый пятый киргиз, а треть ВВП страны формируют поступления от гастарбайтеров. В этой ситуации обострять отношения с Россией самоубийственно», - предупредил Затулин.

Он добавил, что прежде чем обострять отношения с Россией, любой лидер Киргизии должен подумать, чем он заменит все эти поступления. «Я думаю, альтернативы России для Киргизии во внешней политике не существует. Поэтому Жапаров будет держаться за эти отношения и стараться, чтобы Россия была удовлетворена его правлением», - добавил он.

Ранее бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, насколько серьезна реальная поддержка Жапарова при сравнительно невысокой явке в 39%, хотя на трех предыдущих выборах она не опускалась ниже 55,9%.

В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков из-за недовольства итогами парламентских выборов. Протестующие освободили из тюрьмы Жапарова, который был осужден на 11,6 года по обвинению в причастности к захвату заложников в 2013 году. В итоге президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. После прихода к власти Жапаров провел ряд назначений, а также выступил против предложения лишить русский язык официального статуса в Киргизии.

