В Госдуме дали совет «настрадавшемуся» новому президенту Киргизии
Выигравшему президентские выборы Жапарову следует сохранить хорошие отношения с Россией - альтернативы им для Бишкека просто нет, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Константин Затулин.
Киргизия избрала нового президента республики. Им стал Садыр Жапаров, который, по предварительным подсчётам, набрал более 80% голосов избирателей. Жапарова уже поздравил с победой президент РФ Владимир Путин. Также в стране прошел референдум о выборе формы правления, по его итогам вместо парламентской республики граждане выбрали президентскую.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, что стоит учитывать новому президенту Киргизии.
«Парламентская демократия в Киргизии получилась уж очень национальной и не исключала силовых методов решения политических споров, свидетельством чему были несколько революций, свергших президентов Акаева, Бакиева, Жээнбекова и приведших к заключению под стражу бывшего президента Атамбаева. В этих обстоятельствах Жапаров произвел впечатление своей энергией и целеустремленностью в вопросе о власти. Теперь вопрос в том, продемонстрирует ли он такие же способности в управлении, сможет ли он снять те проблемы, которые приводили периодически к политическим катаклизмам в Киргизии», - сказал парламентарий.
Затулин, ссылаясь на слова бывшей исполняющей обязанности президента Киргизии и министра иностранных дел этой страны Розы Отумбаевой, рассказал, что избиратели голосовали за Жапарова как за человека, который «прошел огонь, воду, и медные трубы».
«Избиратели увидели в нем настрадавшегося человека, который лучше, чем другие, понимает нужды простого человека и способен из своего собственного опыта извлечь полезные для всех выводы», - сказал он.
Затулин напомнил, что парламентская форма правления в Киргизии, весьма редкая для Центральной Азии, обусловлена сложным разделением между Севером и Югом страны, противоречия между которыми и была призвана сгладить эта форма правления. В этой связи депутат выразил опасения в способности президентской формы правления регулировать эти противоречия. Также он предостерег от обострений с Россией.
«Жапаров сейчас хочет быть хорошим для всех и понимает зависимость Киргизии от России во внешней политике. Россия – это единственная страна, которая списала Киргизии долги. Китай, например, ничего списывать не собирается. Россия – это страна, в которой работает каждый пятый киргиз, а треть ВВП страны формируют поступления от гастарбайтеров. В этой ситуации обострять отношения с Россией самоубийственно», - предупредил Затулин.
Он добавил, что прежде чем обострять отношения с Россией, любой лидер Киргизии должен подумать, чем он заменит все эти поступления. «Я думаю, альтернативы России для Киргизии во внешней политике не существует. Поэтому Жапаров будет держаться за эти отношения и стараться, чтобы Россия была удовлетворена его правлением», - добавил он.
Ранее бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, насколько серьезна реальная поддержка Жапарова при сравнительно невысокой явке в 39%, хотя на трех предыдущих выборах она не опускалась ниже 55,9%.
В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков из-за недовольства итогами парламентских выборов. Протестующие освободили из тюрьмы Жапарова, который был осужден на 11,6 года по обвинению в причастности к захвату заложников в 2013 году. В итоге президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. После прихода к власти Жапаров провел ряд назначений, а также выступил против предложения лишить русский язык официального статуса в Киргизии.
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