Конец анархии? Акаев оценил избрание Жапарова президентом Киргизии
Бывший президент Киргизии в эфире НСН рассказал, чего ждет от нового главы государства, а также какие изменения последуют в стране при президентской форме правления.
Киргизия избрала нового президента республики – им стал Садыр Жапаров. После автоматического подсчета 98% бюллетеней он набирает 79% голосов избирателей, а пока продолжающийся ручной пересчёт бюллетеней свидетельствует, что политик мог набрать более 80%. Жапарова уже поздравил с победой президент РФ Владимир Путин.
Примечательно, что явка составила всего лишь 39%, хотя на трех предыдущих выборах она не опускалась ниже 55,9%.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, насколько серьезна реальная поддержка Жапарова при сравнительно невысокой явке.
«80 процентов голосов за Жапарова и свыше 80 процентов - за новую форму правления сами по себе свидетельствуют о широкой поддержке Жапарова. Выбор народа надо уважать. Для сложившейся ситуации - это очень широкая и мощная поддержка. Будем надеяться, что Жапаров оправдает доверие», - отметил бывший глава республики.
Он считает, что пока еще рано оценивать вектор развития страны при новом президенте.
«Пока я программы развития Кыргызстана не видел. Наверное, Жапаров объявит ее в день инаугурации, а может быть, при формировании нового правительства. Предвыборные обещания всегда бывают многочисленными, многообещающими, но посмотрим реальную программу развития республики в условиях новой формы правления», - сказал Акаев.
Как сообщалось ранее, одновременно с выборами президента прошёл референдум о форме правления, и более 80% предпочли президентскую парламентской. Экс-президент Киргизии в беседе с НСН оценил её преимущество для страны.
«Мне представляется, что ответственность президента как главы исполнительной власти будет персонализирована и многократно вырастет. За все проблемы, успехи, процветание и прорывы будет теперь отвечать лично президент. При прежней форме правления фактически была анархия, никто ни за что не отвечал. Новая форма правления будет более подходящей для народа в данный момент развития. Возможно, через 100 лет вернется парламентская форма, когда политическая грамотность элиты дорастет до такого уровня ответственности», - отметил он.
Акаев также заявил, что пока не видит в усилении полномочий президента рисков узурпации власти.
«После госпереворота 2005 года говорить о попытках узурпации не приходится. Тем не менее, в 2010 году была узурпация власти, причем сами же члены временного правительства признавались в этом. Все будет зависеть от того, как новая власть будет заботиться о народе Кыргызстана. Есть критерий первых 100 дней, следом - год у власти. Будем оценивать. Не раз говорилось, что новая власть будет проявлять всестороннюю заботу о народе и приведет к ответственности политэлиты. Если так и будет, то власть будет хорошей и ее надо будет всесторонне поддерживать. Сейчас у нас "народ выбора". Когда он обладает коллективным разумом, то лучше чувствует, кто будет более прогрессивным лидером. Как мы видим, народ избрал президента, и выбор надо уважать. Это было свободное волеизъявление, поэтому о какой узурпации можно говорить?» - заключил он.
В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков из-за недовольства итогами парламентских выборов. Протестующие освободили из тюрьмы Жапарова, который был осужден на 11,6 года по обвинению в причастности к захвату заложников в 2013 году. В итоге президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. После прихода к власти Жапаров провел ряд назначений, а также выступил против предложения лишить русский язык официального статуса в Киргизии.
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