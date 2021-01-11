Конец анархии? Акаев оценил избрание Жапарова президентом Киргизии

«80 процентов голосов за Жапарова и свыше 80 процентов - за новую форму правления сами по себе свидетельствуют о широкой поддержке Жапарова. Выбор народа надо уважать. Для сложившейся ситуации - это очень широкая и мощная поддержка. Будем надеяться, что Жапаров оправдает доверие», - отметил бывший глава республики.

Он считает, что пока еще рано оценивать вектор развития страны при новом президенте.

«Пока я программы развития Кыргызстана не видел. Наверное, Жапаров объявит ее в день инаугурации, а может быть, при формировании нового правительства. Предвыборные обещания всегда бывают многочисленными, многообещающими, но посмотрим реальную программу развития республики в условиях новой формы правления», - сказал Акаев.

Как сообщалось ранее, одновременно с выборами президента прошёл референдум о форме правления, и более 80% предпочли президентскую парламентской. Экс-президент Киргизии в беседе с НСН оценил её преимущество для страны.

«Мне представляется, что ответственность президента как главы исполнительной власти будет персонализирована и многократно вырастет. За все проблемы, успехи, процветание и прорывы будет теперь отвечать лично президент. При прежней форме правления фактически была анархия, никто ни за что не отвечал. Новая форма правления будет более подходящей для народа в данный момент развития. Возможно, через 100 лет вернется парламентская форма, когда политическая грамотность элиты дорастет до такого уровня ответственности», - отметил он.

Акаев также заявил, что пока не видит в усилении полномочий президента рисков узурпации власти.