Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций

Отмечается, что Эстония намерена и дальше поддерживать Киев в экономическом, политическом и военном плане, а также выступает за принятие Украины в Североатлантический альянс.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в Европейском союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России. Отмечалось, что в Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, сообщает «Радиоточка НСН».

