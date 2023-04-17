Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций

Новое эстонское правительство, которое приступило к работе 17 апреля, хочет увеличить военные расходы до 3% от ВВП, а также ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Эстонии.

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Отмечается, что Эстония намерена и дальше поддерживать Киев в экономическом, политическом и военном плане, а также выступает за принятие Украины в Североатлантический альянс.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в Европейском союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России. Отмечалось, что в Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЭстонияСанкции

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