Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций
Новое эстонское правительство, которое приступило к работе 17 апреля, хочет увеличить военные расходы до 3% от ВВП, а также ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Эстонии.
Отмечается, что Эстония намерена и дальше поддерживать Киев в экономическом, политическом и военном плане, а также выступает за принятие Украины в Североатлантический альянс.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в Европейском союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России. Отмечалось, что в Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Новое правительство Эстонии выступило за ужесточение антироссийских санкций
- В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
- В США опровергли участие американских военных в боевых действиях на Украине
- СМИ: Более ста мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях в Судане
- На Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке
- Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников
- Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям
- Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года
- Вассерман призвал ограничить хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей
- Киркоров ответил на шутки Галкина в свой адрес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru