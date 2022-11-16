«Новое издание Бучи»: Сенатор назвал две версии падения ракет в Польше
Концентрация сил НАТО вокруг зоны украинского конфликта добром не кончится, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Президент США Джо Байден назвал маловероятным, что ракеты в Польшу выпустили из России. Климов отметил, что всему виной концентрация огромного количества сил и средств НАТО вокруг зоны украинского конфликта.
«Проблема вызвана тем, что НАТО сконцентрировало огромное количество войск и техники в непосредственной близости от зоны украинского конфликта. Они сделали это намерено. По закону математической статистики, когда вы собираете огромное количество сил и средств в такой зоне, любой инцидент становится взрывоопасным. Это все равно, как если горит костер, а вы к нему бочки с горючим подтаскиваете. В таких условиях любая случайность, не говоря уже о намеренной провокации, может быть с трагическими последствиями. Есть две версии: первая – украинское ПВО стрельнуло не туда, вторая – поляки или англичане за их спинами устроили «новое издание Бучи». Если вы концентрируйте огромное количество войск и техники вокруг зоны конфликта, то такая эскалация становится взрывоопасной», - сказал Климов.
По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не только продолжался, но и разгорался. Однако, указал сенатор, ситуацию с падением ракет в Польше многие страны комментируют осторожно, в том числе и США.
«Многие говорят, что Зеленский сам ничего не решает. Но помимо Зеленского, который ничего не решает, есть немалое число людей: украинских, американских и британских, у которых есть желание, чтобы этот конфликт продолжался и разгорался. Это беда. Потому что, когда две противоборствующие страны сталкиваются, понятно, как такие конфликты можно свести к минимуму. А когда начинается полная анархия… Там огромная концентрация техники, в той же Польше. Все это и рождает образ людей, которые намерено подвозят к огню взрывоопасные предметы в огромном количестве. Но не случайно даже американская сторона на официальном уровне очень аккуратно комментирует эту тему. Важно, чтобы мир осознал, что концентрация НАТО около зоны конфликта добром не кончится», - резюмировал Климов.
Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, которая попала на территорию Польши, могла быть выпущена украинскими войсками с целью сбить российскую ракету. При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ракеты запустила Россия, поэтому «надо действовать».
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