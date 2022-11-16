«Новое издание Бучи»: Сенатор назвал две версии падения ракет в Польше

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Президент США Джо Байден назвал маловероятным, что ракеты в Польшу выпустили из России. Климов отметил, что всему виной концентрация огромного количества сил и средств НАТО вокруг зоны украинского конфликта.

«Проблема вызвана тем, что НАТО сконцентрировало огромное количество войск и техники в непосредственной близости от зоны украинского конфликта. Они сделали это намерено. По закону математической статистики, когда вы собираете огромное количество сил и средств в такой зоне, любой инцидент становится взрывоопасным. Это все равно, как если горит костер, а вы к нему бочки с горючим подтаскиваете. В таких условиях любая случайность, не говоря уже о намеренной провокации, может быть с трагическими последствиями. Есть две версии: первая – украинское ПВО стрельнуло не туда, вторая – поляки или англичане за их спинами устроили «новое издание Бучи». Если вы концентрируйте огромное количество войск и техники вокруг зоны конфликта, то такая эскалация становится взрывоопасной», - сказал Климов.

По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не только продолжался, но и разгорался. Однако, указал сенатор, ситуацию с падением ракет в Польше многие страны комментируют осторожно, в том числе и США.