Новак поддержал возможное ограничение числа экспортеров бензина из РФ

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, которое было посвящено ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает правительство РФ.

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Он поддержал предложение Министерства энергетики по ограничению числа экспортеров бензина.

Ранее в Минэнерго назвали ограничение числа экспортеров топлива возможной мерой пресечения схем серого экспорта бензина. Речь идет об экспорте отгруженного на внутренний рынок бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Власти таким образом намерены сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Ранее цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Александр НовакЦены На Бензин

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