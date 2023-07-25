Новак поддержал возможное ограничение числа экспортеров бензина из РФ
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, которое было посвящено ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает правительство РФ.
Он поддержал предложение Министерства энергетики по ограничению числа экспортеров бензина.
Ранее в Минэнерго назвали ограничение числа экспортеров топлива возможной мерой пресечения схем серого экспорта бензина. Речь идет об экспорте отгруженного на внутренний рынок бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера.
Власти таким образом намерены сдержать рост цен на внутреннем рынке.
Ранее цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru