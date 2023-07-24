«Были серые схемы»: Ограничение числа экспортеров бензина в России выгодно всем

Накануне «Коммерсантъ» также сообщил, что правительство России обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами его вывоза. Речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. Юшков отметил, что речь идет о небольших НПЗ и несущественных объемах экспортируемой нефти по серой схеме.



«Малые и средние НПЗ, совсем небольшие заводы получали выплаты от государства для того, чтобы переработчики сдерживали рост цен на внутреннем рынке. Выплаченные объемы должны были обязательно идти на внутренний рынок, а переработчики взяли и экспортировали часть объемов. Это нельзя было делать. Тут речь идет о небольших объемах, так как не большие НПЗ это сделали, а только малые и средние, и то не все. Правительство правильно делает, что закрывает нелегальные схемы», - сказал собеседник НСН.



По его словам, у России нет проблем с экспортом нефти.



«У нас на экспорт идут десятки миллионов тон. Очень много от нас нефти идет в Турцию, Северную Африку, Индию, на Ближний Восток, даже другим производителям нефти. Всем удобно: и мы рынок сбыта нашли, и они купили нашу чуть дешевле, свои нефтепродукты продали чуть дороже и на этом заработали», - заключил Юшков.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs сообщил, что потребление нефти рекордно увеличится во второй половине 2023 года, это приведет к росту цен на топливо до $86 за баррель, передает «Радиоточка НСН».

