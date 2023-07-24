«Были серые схемы»: Ограничение числа экспортеров бензина в России выгодно всем
Правительство правильно делает, что закрывает нелегальные схемы экспорта российской нефти, выразил уверенность в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что серыми схемами экспорта российской нефти занимались только малые и средние предприятия, что не нанесло серьезного ущерба государству.
Накануне «Коммерсантъ» также сообщил, что правительство России обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами его вывоза. Речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. Юшков отметил, что речь идет о небольших НПЗ и несущественных объемах экспортируемой нефти по серой схеме.
«Малые и средние НПЗ, совсем небольшие заводы получали выплаты от государства для того, чтобы переработчики сдерживали рост цен на внутреннем рынке. Выплаченные объемы должны были обязательно идти на внутренний рынок, а переработчики взяли и экспортировали часть объемов. Это нельзя было делать. Тут речь идет о небольших объемах, так как не большие НПЗ это сделали, а только малые и средние, и то не все. Правительство правильно делает, что закрывает нелегальные схемы», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у России нет проблем с экспортом нефти.
«У нас на экспорт идут десятки миллионов тон. Очень много от нас нефти идет в Турцию, Северную Африку, Индию, на Ближний Восток, даже другим производителям нефти. Всем удобно: и мы рынок сбыта нашли, и они купили нашу чуть дешевле, свои нефтепродукты продали чуть дороже и на этом заработали», - заключил Юшков.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs сообщил, что потребление нефти рекордно увеличится во второй половине 2023 года, это приведет к росту цен на топливо до $86 за баррель, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое сенаторов отозвали подписи под законопроектом о лишении гражданства
- Движение по Комсомольскому проспекту Москвы восстановлено после атаки БПЛА
- Патрушев: Недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран
- Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
- Политолог: Следы взрывчатки на сухогрузе подтвердили правоту РФ в разрыве зерновой сделки
- Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции
- Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
- Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП
- Собянин обсудил с депутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве
- Минобороны России: шесть атак противника успешно отражены на донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru