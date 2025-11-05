Китай приостановит действие доппошлины на товары из США
Китай приостановит на год действие дополнительной пошлины на товары из США в размере 24%. Об этом сообщили в министерстве финансов КНР.
Ранее Китай и США провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре. Вашингтон принял решение отменить «фентаниловый тариф» в 10% на китайские товары и приостановить 24-процентный взаимный тариф на китайские товары еще на год.
Пекин в целях реализации достигнутого на встрече консенсуса скорректировал свои ограничения в торговле.
«Дополнительная таможенная пошлина в размере 24% на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере 10% на товары из США сохранится», – говорится в заявлении ведомства.
Нововведения начнут действовать с 10 ноября.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, глава Белого дома заявлял, что пошлины в отношении КНР останутся на уровне 47%, пишет 360.ru.
