Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

По данным площадки, за день тонна 92-го бензина подорожала на 0,55% - до 64 879 рублей. Это уже 13-й рекорд за последние две недели. Цена бензина Аи-95 прибавила 0,21% и также установила рекорд - 69 925 рублей за тонну.

Подорожали топочный мазут - до 23 181 рубля за тонну (+1,65%), и авиакеросин - до 65 565 рублей за тонну (+0,21%). А вот стоимость тонны летнего дизельного топлива не изменилась - 57 635 рублей.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал «Радиоточке НСН», что в некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные.