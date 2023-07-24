Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, вновь обновила рекордные значения.
По данным площадки, за день тонна 92-го бензина подорожала на 0,55% - до 64 879 рублей. Это уже 13-й рекорд за последние две недели. Цена бензина Аи-95 прибавила 0,21% и также установила рекорд - 69 925 рублей за тонну.
Подорожали топочный мазут - до 23 181 рубля за тонну (+1,65%), и авиакеросин - до 65 565 рублей за тонну (+0,21%). А вот стоимость тонны летнего дизельного топлива не изменилась - 57 635 рублей.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал «Радиоточке НСН», что в некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru