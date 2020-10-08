Медики опровергли версию омского врача об отравлении Навального алкоголем

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что питание и алкоголь могут стать причинами комы у определенных людей, но Навальный к ним не относится.

«Конечно, если оторваться от этих событий, то неправильное питание и алкоголь могут приводить к коме у достаточно молодых пациентов. Но Алексей Навальный не является примером для этого. Потому что длительный алкоголизм должен быть, а не просто злоупотребление какими-то напитками. Мы знаем из социальных сетей Алексея, что он регулярно занимается бегом, не злоупотребляет никакими токсическими веществами. И его внешний вид тоже об этом говорит. Поэтому конкретно к нему неправомочно относить такое заявление. Это явно не стандартное отравление каким-то там переизбытком алкоголя или каким-то там веществом, которым человек в быту может отравиться», - сказала Ярцева.

Она также отметила, что установить на уровне «обычной городской больницы, пусть даже токсикологической» истинные причины состояния Навального крайне сложно.