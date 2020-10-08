Медики опровергли версию омского врача об отравлении Навального алкоголем

Врач-терапевт и психиатр-нарколог в эфире НСН заявили, что причины случившегося с оппозиционером не самые стандартные.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что питание и алкоголь могут стать причинами комы у определенных людей, но Навальный к ним не относится.

«Конечно, если оторваться от этих событий, то неправильное питание и алкоголь могут приводить к коме у достаточно молодых пациентов. Но Алексей Навальный не является примером для этого. Потому что длительный алкоголизм должен быть, а не просто злоупотребление какими-то напитками. Мы знаем из социальных сетей Алексея, что он регулярно занимается бегом, не злоупотребляет никакими токсическими веществами. И его внешний вид тоже об этом говорит. Поэтому конкретно к нему неправомочно относить такое заявление. Это явно не стандартное отравление каким-то там переизбытком алкоголя или каким-то там веществом, которым человек в быту может отравиться», - сказала Ярцева.

Она также отметила, что установить на уровне «обычной городской больницы, пусть даже токсикологической» истинные причины состояния Навального крайне сложно.

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«На самые распространенные виды лекарственных или растительных средств, думаю, тестирование брали. Из этого ничего найдено не было. А какого плана вещество у него было, они вполне могли не обнаружить, если оно было. Но это не претензия к обычным токсикологам», - пояснила врач-терапевт.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН также отметил, что Навальный «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.

«По кадрам ролика из самолета, я пришел к выводу, что такое в классическом курсе медицины мы не проходили. И у меня возникли мысли, что это какое-то сильное отравляющее вещество, возможно, и боевое», - считает Ковтун.

Однако, он допустил, что оппозиционер принимал какие-то лекарственные психотропные средства по назначению врача. «Но это надо детально изучать», - пояснил собеседник НСН.

Ковтун также отметил, что не рассматривает версию о принятии Навальным наркотиков, так как наркопотребители делают это «специально отведённые дни», а не на глазах людей в самолете.

«Поэтому обвинить Навального в употреблении наркотических средств очень трудно», - заключил психиатр-нарколог.

Омский медик в свою очередь утверждал, что метаболические нарушения в организме российского политика доказаны лабораторным путем.

Во вторник был опубликован доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому в кров Навального обнаружили следы отравляющих веществ, аналогичных веществам группы «Новичок», однако не запрещенных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаОтравленияАлексей Навальный
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