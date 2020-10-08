Медики опровергли версию омского врача об отравлении Навального алкоголем
Врач-терапевт и психиатр-нарколог в эфире НСН заявили, что причины случившегося с оппозиционером не самые стандартные.
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что питание и алкоголь могут стать причинами комы у определенных людей, но Навальный к ним не относится.
«Конечно, если оторваться от этих событий, то неправильное питание и алкоголь могут приводить к коме у достаточно молодых пациентов. Но Алексей Навальный не является примером для этого. Потому что длительный алкоголизм должен быть, а не просто злоупотребление какими-то напитками. Мы знаем из социальных сетей Алексея, что он регулярно занимается бегом, не злоупотребляет никакими токсическими веществами. И его внешний вид тоже об этом говорит. Поэтому конкретно к нему неправомочно относить такое заявление. Это явно не стандартное отравление каким-то там переизбытком алкоголя или каким-то там веществом, которым человек в быту может отравиться», - сказала Ярцева.
Она также отметила, что установить на уровне «обычной городской больницы, пусть даже токсикологической» истинные причины состояния Навального крайне сложно.
«На самые распространенные виды лекарственных или растительных средств, думаю, тестирование брали. Из этого ничего найдено не было. А какого плана вещество у него было, они вполне могли не обнаружить, если оно было. Но это не претензия к обычным токсикологам», - пояснила врач-терапевт.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН также отметил, что Навальный «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.
«По кадрам ролика из самолета, я пришел к выводу, что такое в классическом курсе медицины мы не проходили. И у меня возникли мысли, что это какое-то сильное отравляющее вещество, возможно, и боевое», - считает Ковтун.
Однако, он допустил, что оппозиционер принимал какие-то лекарственные психотропные средства по назначению врача. «Но это надо детально изучать», - пояснил собеседник НСН.
Ковтун также отметил, что не рассматривает версию о принятии Навальным наркотиков, так как наркопотребители делают это «специально отведённые дни», а не на глазах людей в самолете.
«Поэтому обвинить Навального в употреблении наркотических средств очень трудно», - заключил психиатр-нарколог.
Омский медик в свою очередь утверждал, что метаболические нарушения в организме российского политика доказаны лабораторным путем.
Во вторник был опубликован доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому в кров Навального обнаружили следы отравляющих веществ, аналогичных веществам группы «Новичок», однако не запрещенных.
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