Песков рассказал о судьбе записи разговора «Ника» и «Майка» по Навальному

9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил директору ФСБ РФ Александру Бортникому оригинал записи перехваченных разведкой переговоров Варшавы и Берлина, в которых упоминался оппозиционер Алексей Навальный.

До этого Лукашенко во время визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина 3 сентября сообщил о перехвате разговора представителей Берлина и Варшавы, из которого ясно, что никакого отравления Навального не было.

4 сентября белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей, которые говорили на английском языке и называли друг друга «Майком» и «Ником».

Собеседники обсуждают использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру Путину вмешиваться в дела Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Германия и Франция не пересмотрят свое отношение к России, то Москва перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем. Накануне эти страны сообщили, что предложат европейским государствам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.

