Песков рассказал о судьбе записи разговора «Ника» и «Майка» по Навальному
В Кремле не обладают детальной информацией о том, проводили ли российские спецслужбы анализ подлинности телефонного разговора между Варшавой и Берлином, который был перехвачен Белоруссией.
Однако Песков выразил уверенность в том, что специалисты «сделали с этими записями то, что было необходимо».
Подробностей представитель Кремля не уточнил, сообщает «Интерфакс».
9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил директору ФСБ РФ Александру Бортникому оригинал записи перехваченных разведкой переговоров Варшавы и Берлина, в которых упоминался оппозиционер Алексей Навальный.
До этого Лукашенко во время визита в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина 3 сентября сообщил о перехвате разговора представителей Берлина и Варшавы, из которого ясно, что никакого отравления Навального не было.
4 сентября белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей, которые говорили на английском языке и называли друг друга «Майком» и «Ником».
Собеседники обсуждают использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру Путину вмешиваться в дела Белоруссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Германия и Франция не пересмотрят свое отношение к России, то Москва перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем. Накануне эти страны сообщили, что предложат европейским государствам ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru