«Есть такой тренд, рынок готовой еды превысил уже триллион рублей, отрасль оценивает, что данный сегмент будет расти и дальше. Торговые сети сегодня создают свою готовую еду, это специальное здание, территория, оборудование, фабрики-кухни. Компании гарантируют качество такой продукции. Это серьезный процесс, в который активно инвестируют компании. Готовая еда продается в самих торговых сетях. Человек заказывает продукт не из ресторана, а у той организации и по той цене, которая его устраивает. Поэтому торговые сети становятся активными игроками рынка, конкуренция растет, традиционных участников сегмента это не очень устраивает», - рассказал он.

«Потребитель экономит не только деньги, но и время. Потребитель этому сегменту доверяет. Доставкой могут заниматься и сами торговые сети, и сервисы доставки, которые с этими сетями сотрудничают. Еще один тренд заключается в том, что торговля сама занимается доставкой сегодня. Крупные сети уже обгоняют сервисы доставки. В сегменте еды сейчас лидирует X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»). Они развивают свою доставку», - добавил собеседник НСН.

Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

