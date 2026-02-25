Отбирают хлеб: Как торговые сети поглощают рынок готовой еды
Крупные сети уже обгоняют сервисы доставки, в сегменте еды сейчас лидирует X5 Group, заявил НСН Андрей Карпов.
Торговые сети теперь не просто создают свои бренды готовой еды, но и стараются сами доставлять ее пользователям, активно занимая рынок, заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.
Россияне все чаще отказываются от домашней еды. Продажи готовых блюд в 2025 году выросли еще на 24,4%. Несмотря на общую тенденцию к более сдержанным тратам, потребители воспринимают готовую еду как инструмент экономии — как времени, так и бюджета, пишет «Российская газета». Карпов выделил еще несколько важных трендов на рынке.
«Есть такой тренд, рынок готовой еды превысил уже триллион рублей, отрасль оценивает, что данный сегмент будет расти и дальше. Торговые сети сегодня создают свою готовую еду, это специальное здание, территория, оборудование, фабрики-кухни. Компании гарантируют качество такой продукции. Это серьезный процесс, в который активно инвестируют компании. Готовая еда продается в самих торговых сетях. Человек заказывает продукт не из ресторана, а у той организации и по той цене, которая его устраивает. Поэтому торговые сети становятся активными игроками рынка, конкуренция растет, традиционных участников сегмента это не очень устраивает», - рассказал он.
По его словам, в этом сегменте сейчас уже лидирует X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»).
«Потребитель экономит не только деньги, но и время. Потребитель этому сегменту доверяет. Доставкой могут заниматься и сами торговые сети, и сервисы доставки, которые с этими сетями сотрудничают. Еще один тренд заключается в том, что торговля сама занимается доставкой сегодня. Крупные сети уже обгоняют сервисы доставки. В сегменте еды сейчас лидирует X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»). Они развивают свою доставку», - добавил собеседник НСН.
Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
