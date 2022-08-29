Норвегия выделит Украине 205 млн евро на закупку газа

По его словам, Королевство в ответ предложило использовать для этих целей два млрд крон (около 205 млн евро).

«Мы откликаемся и предлагаем использовать два млрд крон для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой», - подчеркнул он, добавив, что деньги будут направлены Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупки голубого топлива.

Ранее экс-спикер Верховной Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков заявил, что украинские власти должны приступить к воровству газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.

