Норвегия выделит Украине 205 млн евро на закупку газа
Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Украина обратилась к Норвегии с просьбой взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии, сообщает агентство Франс Пресс.
По его словам, Королевство в ответ предложило использовать для этих целей два млрд крон (около 205 млн евро).
«Мы откликаемся и предлагаем использовать два млрд крон для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой», - подчеркнул он, добавив, что деньги будут направлены Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупки голубого топлива.
Ранее экс-спикер Верховной Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков заявил, что украинские власти должны приступить к воровству газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Площадь пожаров в Коми увеличилась за выходные на 1,5 тыс. га
- В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатых и успешных»
- Reuters: Nokia окончательно покинет Россию
- На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе
- Норвегия выделит Украине 205 млн евро на закупку газа
- СМИ: два человека погибли в столкновениях в «зелёной зоне» Багдада
- NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»
- Мишустин назвал число россиян, которые могут потерять работу в ближайшем квартале
- СМИ: в Москве задержали политика Леонида Гозмана
- СМИ: сторонники имама ас-Садра заняли Дворец республик в Багдаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru