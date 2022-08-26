Зеленский предупредил о самой тяжелой зиме в истории Украины
Украинский президент заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны.
По словам Владимира Зеленского, который выступил с обращением к нации, стоимость газа в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях Украина пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к холодному времени года, сказал глава государства.
При этом Зеленский назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Напомним, Европа, которая охвачена паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже предстоящей зимой. Европейский союз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией.
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