По словам Владимира Зеленского, который выступил с обращением к нации, стоимость газа в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях Украина пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к холодному времени года, сказал глава государства.

При этом Зеленский назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».

Напомним, Европа, которая охвачена паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже предстоящей зимой. Европейский союз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией.

