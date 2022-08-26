Зеленский предупредил о самой тяжелой зиме в истории Украины

Украинский президент заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны.

Пушков ответил на высказывание мэра Лондона об отоплении зимой

По словам Владимира Зеленского, который выступил с обращением к нации, стоимость газа в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях Украина пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к холодному времени года, сказал глава государства.

При этом Зеленский назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».

Напомним, Европа, которая охвачена паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже предстоящей зимой. Европейский союз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры