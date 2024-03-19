Норвегия ввела отличающиеся от ЕС антироссийские санкции

В министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций Евросоюза.

По данным главы внешнеполитического ведомства страны, новые санкции отвечают целям двенадцатого и тринадцатого пакетов санкций ЕС: борьба с обходом санкций и закрытие лазеек, а также введение запретов на импорт и экспорт в отношении России. Норвежские санкции начинают действовать с 19 марта.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию об активизации поддержки Украины, а также усилении санкционного давления против России и Белоруссии.

