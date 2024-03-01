Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России
Власти Швейцарии приняли решение о присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза против России, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) республики.
В кабмине Швейцарии отметили, что 29 февраля федеральный департамент экономики принял новые меры против России. После этого страна официально присоединилась к 13-му пакету санкций, сообщило правительство.
Меры вступают в силу 1 марта в 20:00 мск.
Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Под ограничения попали более 190 физических и юридических лиц. Также в черный список внесли 27 иностранных компаний, якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru