ЕП принял резолюцию о поддержке Украины и усилении антироссийских санкций

В частности, в резолюции содержится призыв к передаче Украине систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, а также различных видов артиллерии, боеприпасов, беспилотников и средств борьбы с ними. Отмечается, что союзникам из ЕС и НАТО следует выделять на военную поддержку Киева не менее 0,25% годового ВВП.

Также Евродепутаты призвали Палату представителей США без промедления одобрить пакет долгосрочной военной помощи Украине.

Кроме того, в резолюции ЕП говорится о необходимости введения правового режима, позволяющего конфисковать замороженные активы России, включить в список санкций запрет на импорт урана и металлургической продукции из РФ, ввести ограничения в отношении российского атома.

Евродепутаты также считают необходимым объявить полное эмбарго на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и СПГ, транспортируемого по морским трубопроводам.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российскому экономическому «каравану» нужно идти своим путем вопреки новым санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

