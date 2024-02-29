ЕП принял резолюцию о поддержке Украины и усилении антироссийских санкций
Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию об активизации поддержки Украины, а также усилении санкционного давления против России и Белоруссии. В ЕП уточнили, что за документ проголосовал 451 парламентарий, 46 высказались против, ещё 49 воздержались.
В частности, в резолюции содержится призыв к передаче Украине систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, а также различных видов артиллерии, боеприпасов, беспилотников и средств борьбы с ними. Отмечается, что союзникам из ЕС и НАТО следует выделять на военную поддержку Киева не менее 0,25% годового ВВП.
Также Евродепутаты призвали Палату представителей США без промедления одобрить пакет долгосрочной военной помощи Украине.
Кроме того, в резолюции ЕП говорится о необходимости введения правового режима, позволяющего конфисковать замороженные активы России, включить в список санкций запрет на импорт урана и металлургической продукции из РФ, ввести ограничения в отношении российского атома.
Евродепутаты также считают необходимым объявить полное эмбарго на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и СПГ, транспортируемого по морским трубопроводам.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российскому экономическому «каравану» нужно идти своим путем вопреки новым санкциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кокошкино построили четыре жилых дома
- Власти республики Чад сообщили о смерти лидера оппозиционной партии
- Максим Виторган: из-за Данилы Козловского едва не закрыли театр
- «НАШЕ Радио» слушают в 206 странах мира
- В России рынок онлайн-кинотеатров вырос на 39% за год
- Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа
- В Берлине транспортный коллапс из-за массовой забастовки
- Сальдо раскрыл детали покушения на себя украинской стороной
- Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру пожаловались на масштабный сбой
- Цены на какао-бобы только за февраль выросли на 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru