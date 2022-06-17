В Африке обвинили Запад в вызвавших продовольственный кризис санкциях
Ситуация на Украине усиливает опасения по поводу голода в Африке, и многие страны материка возлагают ответственность за продовольственный кризис на санкции, введенные Западом. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«В целом в Африке достаточно плодородной земли, чтобы прокормить население. Но по многим причинам — от плохой инфраструктуры до низкой производительности и засух до вооруженных конфликтов — многие страны зависят от импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия», — отмечается в материале.
Многие африканские государства поддерживают Россию, которую Европа и США обвиняют в развязывании продовольственного кризиса, пишет Газета.ру. На континенте призывают снять санкции, которые негативно отражаются на ситуации с продовольствием в мире.
Отношения РФ и Африки остаются неизменными: об этом свидетельствует недавний визит в Москву президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла, отмечает «Свободная пресса».
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